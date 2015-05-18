«Брусничка» Ахметова приостановила работу в зоне АТО

Компания «Украинский ритейл», входящая в группу СКМ и развивающая в Украине торговую сеть фрешмаркетов «Брусничка», с 18 мая приостанавливает работу 54 магазинов торговой сети на неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей, сообщила УНИАН пресс-служба ритейлера.

«Закрытие магазинов – вынужденный шаг, непростое решение, продиктованное независящими от нас обстоятельствами. Донецк был и остается родным домом для компании и большинства сотрудников. Однако в настоящее время сложилась ситуация, при которой продолжение поставок продуктов с территории Украины стало невозможно, а складские запасы сети подошли к критическому минимуму», - цитируется в сообщении генеральный директор компании Дмитрий Кулик.

По его словам, торговая сеть намерена возобновить работу магазинов «как только появится возможность доставлять продукты» в зону АТО.

В компании также отмечают, что для сохранения рабочих мест и возможности обеспечения продуктами питания населения руководство «Бруснички» рассматривает возможность передачи помещений и оборудования компании рабочим коллективам на условиях аренды до момента возвращения сети.

«В случае передачи помещений в аренду «Украинский ритейл» не будет осуществлять ни контроль, ни управление этими магазинами со стороны центрального офиса», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в феврале текущего года компании «Украинский ритейл» сообщила о трудностях в доставке товаров в магазины, расположенные на неподконтрольной Украине части Донбасса, в связи с тем, что поставщики отказываются рисковать безопасностью сотрудников и транспорта.

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Справка УНИАН. Компания «Украинский ритейл», входящая в холдинг СКМ Рината Ахметова и развивающая торговую сеть фрешмаркетов «Брусничка» в Украине, создана в 2006 году. Первый магазин торговой сети «Брусничка» был открыт в Донецке в марте 2007 года. Сеть работает в формате «магазин у дома» площадью 300-400 кв. м.

По состоянию на декабрь 2014 года торговая сеть «Брусничка» насчитывала 145 магазинов в Украине – в Донецкой (68), Харьковской (22), Днепропетровской (24), Запорожской (9), Луганской (10) и Полтавской (12) областях. С начала 2015 года компания расширила количество торговых объектов сети до 151 в стране.