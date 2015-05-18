Владимир Стельмах возглавил Наблюдательный Совет КБ «Приватбанк»

Такое решение было принято в ходе Общего собрания акционеров ПриватБанка, завершившегося 30 апреля. Также в состав Наблюдательного Совета банка вошел Президент Асоциации «Укрсудпром» Виктор Лисицкий.

Как сообщила пресс-служба банка, в ходе собрания акционеров банка было утверждено решение об увеличении количества членов Наблюдательного Совета с трех до пяти. В него, согласно решению акционеров банка, вошли Владимир Стельмах, Виктор Лисицкий, Алексей Мартынов, Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский. Председателем Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» избран Владимир Стельмах.

«Владимир Стельмах – опытный банкир, и его решение возглавить Наблюдательный Совет ПриватБанка будет способствовать как дальнейшему динамичному развитию крупнейшего банка страны, прозрачности и открытости в работе банка, так и дальнейшей стабилизации ситуации на банковском рынке», – отмечается в сообщении пресс-службы банка.

По данным пресс-службы банка, внесение изменений в состав руководящих органов ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» и введение в Наблюдательный Совет банка независимых членов позволит привести структуру управления банка в соответствие с измененями в законодательстве, в частности новой редакции закона «О банках и банковской деятельности», которая обязывает банки до 10 июля 2015 года обеспечить избрание независимых членов совета банка в количестве не менее чем 1/4 его состава.

По итогам рассмотрения результатов деятельности банка в 2014 году акционерами ПриватБанка утверждены годовой отчет и консолидированная финансовая отчетность банка, а также отчет ООО «Аудиторская фирма «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» по проверке консолидированной финансовой отчетности ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» за 2014 год. Акционерами банка принято решение не проводить выплату дивидентов по результатам работы ПриватБанка, а направить часть полученной прибыли на формирование общих резервов, пополнение резервного капитала и оставить часть прибыли нераспределенной.

Также в ходе собрания акционеров ПриватБанка утверждено решение об увеличении уставного капитала банка на 26,2%, или 5 000 002 000, 00 грн, путем частного размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости за счет дополнительных взносов акционеров. Увеличение капитала будет проведено как путем взносов акционеров, так и путем привлечения субординированного долга. Как сообщила пресс-служба банка, таким образом фактически было подтверждено решение об увеличении уставного капитала, ранее принятое в ходе внеочередного Общего собрания акционеров 6 апреля 2015 года в Днепропетровске.

ПриватБанк – крупнейший украинский банк и лидер розничного банковского рынка. Сегодня банк обслуживает 14,9 млн индивидуальных клиентов, 627 тыс. корпоративных клиентов. В региональной сети банка работает 2 560 отделений, 7 253 банкомата, 12 042 терминала самообслуживания. Активы ПриватБанка по итогам первого квартала 2015 года составляют 248 млрд грн, объем размещенных на счетах в банке средств клиентов – 172,24 млрд грн. Первый квартал 2015 года ПриватБанк завершил с чистой прибылью в размере 6,392 млн грн.