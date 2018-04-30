Украина vs кредиторы: стрижка или дефолт

Министерство финансов Украины, которое вот уже два месяца ведет сложные переговоры с кредиторами о частичной реструктуризации (продлении сроков и частичном списании) правительственных долгов, в конце прошлой недели буквально огорошило публичным заявлением. «Министерство выражает свою обеспокоенность подходом Комитета кредиторов, представляющих владельцев внешних долговых обязательств Украины, и отсутствием готовности с их стороны участвовать в переговорах», - сообщили в ведомстве. Минфин в очередной раз напомнил несговорчивым партнерам, что альтернативный сценарий им вряд ли понравится, и лучше достичь компромисса до предстоящего заседания совета директоров Международного валютного фонда в июне.

Миссия МВФ уже работает Киеве для первого пересмотра программы, одним из ключевых условий которой является достижение взаимопонимания украинским правительством с кредиторами. Фонд будет считать переговоры успешными, если украинская сторона сэкономит на выплатах до 5,3 млрд долл. в 2015 году и до 15,3 млрд долл. в течение ближайших 4 лет. Таким образом, на кону продолжение взаимоотношений с МВФ и получение следующих траншей фонда и других доноров до 25 млрд долл. в течение четырех лет. И дело не только в программе с МВФ как с крупнейшим кредитором, но и в том, что долговая нагрузка стала неподъемной для Украины. По оценкам Минфина, половина расходов госбюджета приходится на обслуживание кредитов, и все полученные в прошлом году средства пошли на выплату прежних долгов.

В день приезда миссии МВФ министр финансов Наталия Яресько констатировала, что кредиторы тянут время.

«Они не подошли с тем пониманием к ситуации в фискальной и финансовой сферах, которое я бы хотела», - сказала министр, отметив, что все еще надеется на благосклонность партнеров.

Призвал завершить переговоры на предложенных Украиной условиях и премьер-министр Арсений Яценюк. «Страна в состоянии войны, мы потеряли 20% экономики, мы обратились к кредиторам о порядке реструктуризации. И мы просим, и обращаемся, и настаиваем на том, чтобы внешние кредиторы поняли текущую ситуацию и приняли предложение Украины, которое является шагом кредиторов по помощи Украине. Пришло время кредиторам помочь Украине», - подчеркнул он.

Яценюк напомнил, что больше половины - 42 млрд долл. из 65 млрд долл. накопленных долгов - на совести экс-президента Виктора Януковича. То есть, фактически страна этих денег не видела, в то время как продолжает исправно платить по счетам. Почему же переговоры зашли в тупик, и что так спугнуло кредиторов?

Настойчивый Минфин

Процесс переговоров начинался бодро: сразу после получения первого транша МВФ в рамках новой программы и заявления директора-распорядителя фонда Кристин Лагард, что реструктуризация проводится в рамках этой программы, украинское правительство засучило рукава. Минфин привлек в качестве советников международные компании Lazard и White & Case, определил перечень долгов к реструктуризации и провел презентацию для кредиторов. В перечень долгов к выплате в 2015 году, по которым украинская сторона ведет переговоры, вошли евробонды на 5,2 млрд долл., в том числе правительственные облигации на 4,1 млрд долл., включая выкупленные Российской Федерацией в декабре 2013 года бонды на 3 млрд долл., а также муниципальные облигации Киева на 250 млн долл., бонды «Укрэксимбанка» на 750 млн долл. и займы других госструктур на 225,5 млн долл.

Пока успехи украинских властей на этом поприще незначительные. 27 апреля государственный «Укрэксимбанк» сообщил о предоставлении отсрочки погашения долга на 750 млн долл. на три месяца. Банк намерен продолжить переговоры с кредиторами на предложенных им ранее условиях, в том числе рассчитывает перенести срок погашения половины долга на 4 года, до апреля 2019 года, оставшейся суммы – растянуть еще на 3 года: с апреля 2019 по апрель 2022 года. Одновременно банк заверил, что продолжит платить проценты по облигациям, и даже предложил повысить процентную ставку на 1,25 п.п. - до 9,625% годовых. Возможно, сценарий «Укрэксимбанка» и стал ложным сигналом для кредиторов, поскольку по остальным долгам технология реструктуризации отличается.

В отличие от бондов «Укрэксимбанка» по другим облигациям Минфин пытается уговорить кредиторов не только продлить срок погашения, но и простить часть долга, снизив номинал бумаг и купон. Минфин не уточняет объемы возможного списания, но, по оценкам экспертов, речь идет о «стрижке» на треть. В частности, исполнительный директор Фонда Блейзера в Украине Олег Устенко в комментарии УНИАН сообщил, что Украина претендует на списание до 30% номинала, снижение ставки купона на 2-3 п.п. - до 5-6% годовых, и отсрочку погашения облигаций до 2019 года и позже. По его словам, именно перспектива списания части долга вызывает особое сопротивление кредиторов. Видимо, поэтому кредиторы и затягивают переговоры, всячески избегая личной встречи с министром финансов.

Несговорчивые кредиторы

На старте переговоров кредиторы, казалось бы, отвечали взаимностью украинским властям, безотлагательно сформировав комитет во главе с американским инвестиционным фондом Franklin Templeton – крупнейшим держателем украинских облигаций на сумму порядка 7 млрд долл.

Комитет сразу предупредил, что готов отсрочить выплаты по долгам, но об их списании не может быть и речи. И за два месяца это решение не изменилось, а все презентации и предложения украинского Минфина как будто прошли незамеченными. «Переговоры с международными кредиторами и правительством зашли в тупик после того, как группа кредиторов заявила о готовности поддержать процесс реструктуризации долга Украины, но «так и не услышала предложений правительства», - сообщили кредиторы через СМИ в середине мая, накануне приезда оценочной миссии МВФ в Киев.

Возможно, негативные настроения кредиторов формирует ведущая военные действия против нашей страны Россия, на долю которой приходится наибольший объем выплат по евробондам в 2015 году.

«Мы ни на какие реструктуризации согласия давать не будем. Мы будем ждать выполнения Украиной своих обязательств», - заявил министр финансов РФ Антон Силуанов и предупредил, что неуплата в декабре, как это предусмотрено договором, станет предметом для разбирательств с Украиной в Лондонском арбитраже согласно английскому законодательству. К слову, условия выпуска евробондов, выкупленных РФ, предусматривают право кредитора потребовать свои деньги и до этого срока, если госдолг страны превысит 60% ВВП. Пока Россия этим правом не воспользовалась, но вполне может это сделать в дальнейшем по политическим мотивам.

Учитывая эти обстоятельства, эксперты рекомендуют избавиться от российского долга. «Может быть задействован механизм Лондонского арбитража, и у меня большие сомнения, что мы выиграем процесс. И надо учитывать, что все наши бонды мы размещали под 7-8%, а бонды россиянам - под 5%. Кроме того, у нас соотношение госдолга к ВВП уже выше 60% ВВП. Хотя Минфин России неоднократно заявлял, что не будет требовать долг досрочно, но расслабляться нельзя», - считает Устенко.

Возможно, это - очевидно и для других кредиторов: Россия получит свои деньги сполна, в то время как другим придется идти на компромисс.

Точки соприкосновения

Эксперты допускают, что переговорный процесс по реструктуризации госдолга может затянуться до конца лета, но его провал маловероятен. «Вероятность такого сценария достаточно мала - около 10%. Преимущество в этом году на стороне украинских властей. Процесс реструктуризации запрограммирован на успех. Есть вопросы, каковы будут параметры договоренностей с кредиторами, но наибольшая вероятность, что министр финансов договорится с кредиторами», - считает руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен. Он уверен, что несогласие РФ с предложением реструктуризировать долг не станет препятствием для всего процесса. «Доля российского долга в общем портфеле долгов к реструктуризации не такая значительная, чтобы заблокировать весь процесс. И если украинское правительство договорится с подавляющим большинством кредиторов, то процесс будет закрыт», - подчеркнул эксперт.

Единственной альтернативой прощению части долгов для кредиторов является продажа наших облигаций на рынке, что экономически не выгодно. «Рынок готов за один доллар наших обязательств давать порядка 50 центов или даже меньше. Позиция нашего правительства даже не достаточно агрессивная, можно было бы начинать с 40%, а не с 30%», - отметил Устенко. Эксперт считает, что без реструктуризации наша страна будет не в состоянии продолжить программу с МВФ, что и нужно использовать как козырь в переговорах.

«Если они хотят получить свои деньги, они должны пойти на наши условия. Кредиторы сейчас находятся в непростой ситуации: либо они согласятся на наши условия, либо мы объявляем дефолт по этим бондам, и ничего не будем платить, а они должны будут списывать убытки», - добавил Устенко.

Учитывая такую перспективу, кредиторы, скорее всего, сдадутся. «Если реструктуризация долговой нагрузки не будет реализована в должной форме, то программа МВФ потребует существенного пересмотра, или МВФ вообще свернет программу, вследствие чего произойдет фактический дефолт, а инвестиции кредиторов попросту обесценятся. У держателей долга практически нет пространства для маневра», - пояснил финансовый аналитик «Альпари» Александр Михайленко. Кроме того, по его мнению, Украина является лишь формальной стороной переговоров - этот вопрос находится в плоскости взаимоотношений МВФ и группы кредиторов под руководством Franklin Templeton. «В результате переговоров либо МВФ пересмотрит, скорректирует программу взаимодействия, либо ключевые кредиторы согласятся на реструктуризацию», - считает он.

Поведение кредиторов вполне логично: одолжив валюту на определенных условиях, они вправе требовать их выполнения, несмотря на продолжение военных действий в Украине, потерю части территорий и откровенный грабеж казны со стороны прежних правителей. Но поскольку для экономики воюющей страны полученные кредиты стали неподъемной ношей, альтернативы у кредиторов просто нет. И процесс реструктуризации госдолга станет очередной проверкой для партнеров - наша страна действительно может рассчитывать на реальную поддержку, когда она так необходима, а не только на заверения в нескончаемой дружбе и озабоченности.

Снисхождение кредиторов позволит снизить долговую нагрузку на бюджет, как это и предусмотрено программой с МВФ, за счет экономии на выплатах порядка 30%. Далее украинским властям будет проще сконцентрироваться на восстановлении экономики и привлечении инвестиций, поскольку со снижением долговой нагрузки инвесторы и кредиторы перестанут бояться вкладывать средства в украинских бизнес, а полученные новые валютные кредиты будут направлены на укрепление резервов Национального банка и стабилизацию гривни. Но это будет потом, а пока история продолжается.

Ольга Гордиенко (УНИАН)