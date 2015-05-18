Украинцам могут повысить пенсии и зарплаты

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман поручил Комитету ВР по вопросам бюджета и Комитету ВР по вопросам социальной политики начать официальные консультации с профильными министерствами о возможной индексации пенсий и зарплат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета.

По словам Гройсмана, должны быть выработаны совместные решения и проинформированы руководители фракций коалиции и парламент о реальном состоянии дел и возможности такой индексации.

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Как сказал председатель ВР, необходимо получить информацию, «когда будет начат процесс индексации, при каких условиях, сколько ресурса на это нужно».

Гройсман внес такое предложение после того, как руководители ряда фракций подчеркнули необходимость индексации, отмечая, что наблюдается перевыполнение бюджета.

Вице-премьер-министр – министр культуры Вячеслав Кириленко подтвердил, что в настоящее время поступления в бюджет превышают расходы, однако не конкретизировал такое превышение.