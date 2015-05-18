Розничная торговля в Украине упала на 25%

Оборот розничной торговли в Украине (без учета оккупированного Крыма и части зоны АТО) в январе-апреле 2015 года снизился на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года (в сопоставимых ценах) – до 300,499 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, больше всего снизился оборот розничной торговли в Луганской и Донецкой областях – на 90,4% и 69,2% - до 1,7 млрд грн и 12,2 млрд грн соответственно. Наименьшее сокращение розничного товарооборота в январе-апреле наблюдалось в Ривненской (на 11%, до 7,3 млрд грн), Винницкой (на 11,9%, до 10,2 млрд грн) и Ивано-Франковской (на 13,1%, до 10 млрд грн) областях. Розничный товарооборот в Киеве за отчетный период снизился на 19% - до 45,1 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, оборот розничной торговли в Украине в январе-марте 2015 года снизился на 23,9% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года – до 219,745 млрд грн.

В 2014 году розничный товарооборот в Украине сократился на 8,6% по сравнению с 2013 годом – до 903,535 млрд грн.