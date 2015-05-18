Эксперт-прогноз курса валют на текущей неделе

Курс продажи безналичного доллара США на текущей неделе может колебаться в диапазоне 20,5–22,3 грн, наличного - 22–24 грн, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, если межбанк выйдет за пределы 22,5 грн, инвесторы получат новый сигнал об ухудшении ситуации валютного рынка. В таком случае, НБУ может ужесточить отсеивание заявок на покупку и сдерживать гривневую ликвидность.

Аналитики также отмечают, что данные по ВВП будут держать рынок в напряжении некоторое время, поскольку приведут к общей переоценке ситуации и тенденций. Особенно свои позиции будут пересматривать внешние партнеры и инвесторы, которые, судя по внешним консенсусс-прогнозам, не рассчитывали на такой спад. Это может отразиться и на переговорах по реструктуризации госдолга. Вместе с тем, статистика по динамике внешнеторгового баланса свидетельствует о торможении спада экспорта, что формирует сдержанный оптимизм в отношении будущего притока экспортной выручки на рынок. Тем не менее, тенденция должна быть подтверждена.

Читайте такжеУкраина vs кредиторы: стрижка или дефолт Еще одним фактором в пользу возможного дополнительного появления валюты на рынке являются ожидания притока средств для докапитализации банковского сектора.

Важными для рынка станут данные НБУ о тенденциях валютного и денежно-кредитного рынка, а также по розничным продажам, промышленности и сектору строительства. Фактором, оказывающим влияние на динамику рынка, будет выступать новостной фон вокруг реструктуризации госдолга, который будет рассматриваться через призму дальнейшего сотрудничества с МВФ.

Курс продажи наличного евро на текущей неделе, по оценкам аналитиков FOREX CLUB в Украине, может составить 24,5–27,0 грн. Ключевое влияние на динамику евровалюты будет оказывать конъюнктура мирового рынка, что будет ретранслироваться через кросс-курс доллар/гривня.

Динамика гривни относительно российского рубля на текущей неделе будет формироваться под влиянием курса доллара к гривне, а также тенденций рубля к мировым валютам. Котировки наличного рубля могут колебаться в диапазоне 0,44–0,47 грн.