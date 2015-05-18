Яценюк согласился обсудить с депутатами план повышения доходов украинцев

Правительство готово обсудить с парламентской коалицией план индексации денежных доходов граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на презентации Плана законодательного обеспечения реформ с участием председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана и руководителей фракций коалиции.

По словам Яценюка, “нам надо обсудить план индексации денежных доходов граждан”.

Он напомнил, что коалиция предполагала осуществление такой индексации с 1 декабря 2015 года. “Мы готовы к этой индексации. Я первый, кто заинтересован в том, чтобы перенести срок индексации на период раньше, но для этого надо изыскать ресурс, и вместе, сообща, как сказал председатель парламента, встретимся вместе с Министерством финансов, Министерством социальной политики, профильным комитетом и откровенно скажем, есть ли у нас сегодня доходы, чтобы проиндексировать денежные доходы граждан”, - сказал премьер.

Как подчеркнул Яценюк, “правительство заинтересовано в том, чтобы люди получали больше”. “Но сегодня утром мне поступил запрос от 12 правоохранительных органов и органов по вопросам национальной безопасности и обороны, требующих дополнительного финансирования, которые требуют для силовых структур до конца текущего года 17,5 млрд грн.”.

Он напомнил, что максимальные выплаты по субсидиям для граждан – в четвертом квартале 2015 года, “а это ни мало и ни много - 25 млрд грн, которые должны быть на казначейских счетах для того, чтобы каждый человек получил льготу или субсидию”. По словам Яценюка, правительство действительно накопило определенный запас финансов, которые должны быть направлены, в том числе, на эти расходы.

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Обращаясь к председателю фракции Радикальной партии Олегу Ляшко, Яценюк сказал: “Прошу в рамках нашей совместной работы между вашей фракцией и Министерством финансов, Министерством социальной политики и Министерством юстиции помочь правительству вернуть 1,4 млрд долларов, которые арестованы правительством Украины, но которые пока не конфискованы ни судом, ни прокуратурой. А это реальный ресурс, чтобы повысить денежные доходы граждан”.

Как сообщал УНИАН, в июне 2014 года Служба финансового мониторинга и финансовая разведка Украины обнаружили 42 компании-нерезидента, приближенные к экс-президенту Виктору Януковичу, и заблокировали на счетах 19 таких компаний 1,34 млрд долл. Значительная часть средств через оффшоры направлялась на покупку облигаций внутреннего государственного займа Украины.

Яценюк снова обратился к Генеральной прокуратуре с просьбой перевести эти средства из разряда арестованных в разряд конфискованных в пользу государственного бюджета.