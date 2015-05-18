Госстат зафиксировал снижение безработицы в Украине до 1,8%

Уровень безработицы в Украине в апреле незначительно снизился до 1,8% против 1,9% месяцем ранее, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

В абсолютных цифрах количество безработных сократилось на 20 тыс. человек – до 486,4 тыс. человек. При этом количество людей, получающих материальную помощь по безработице, также снизилось на 28 тыс. человек – до 375 тыс. человек. При этом средний размер пособия по безработице снизился на 92 грн – до 1196 грн.

В то же время, конкурс на одну вакансию вырос до десяти с девяти человек.

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Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине по методологии Международной организации труда превышает 9% и до конца года, по прогнозам МОТ и Международного валютного фонда, вырастет до 11,5%.

Кроме того, по данным Фонда общеобязательного государственного страхования на случай безработицы, количество украинцев, не имеющих постоянной работы, либо являющихся скрытыми безработными составляет порядка 5 млн человек.