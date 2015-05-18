Экс-глава казначейства США: от реструктуризации долга зависит экономическая жизнеспособность Украины

Неспособность уменьшить долговую нагрузку Украины станет подтверждением, что частные интересы имеют слишком большое влияние на публичную политику.

Как сообщает официальный сайт Министерства финансов Украины, об этом написал профессор Гарвардского университета и бывший секретарь Государственного казначейства США Ларри Саммерс в авторской колонке в издании The Financial Times.

По его мнению, "причины для сокращения долга есть не менее серьезные, чем в любом предыдущем случае, за которым я наблюдал за последнюю четверть века". То, как именно этот вопрос будет решен, скажет много о том, насколько в действительности международное сообщество готово помогать Украине и противостоять российской агрессии. Кроме того, если добиться уменьшения долга не удастся, это подтвердит мнение тех, кто считает, что частные финансовые интересы непропорционально влияют на публичную политику, считает Саммерс.

По его словам, нравственные, геополитические и экономические основания для того, чтобы предоставить Украине значительную поддержку, являются убедительными. Международный валютный фонд сделал (для помощи Украине) столько, сколько имел право, предоставив кредит расширенного финансирования общим объемом больше чем 17,5 млрд. долл. США. В то же время, Европа и США могли бы увеличить свою поддержку, Всемирный банк также не использует всех возможностей. Поэтому экономическая жизнеспособность Украины зависит от того, что будет происходить с ее долгом.

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"Вопрос, проводить отсрочку или уменьшение суммы долга, не новый. Когда страны нуждаются в поддержке, всегда есть основания предлагать, чтобы обязательства по обслуживанию долга была отсрочены или частично отменены. Обычно, - как недавно в странах Европы или странах Азии во время финансового кризиса 1997 годов, - такие предложения отклоняют. Аргументом является то, что при условии проведения определенных изменений, страна может выполнить свои долговые обязательства, сохранить доступ к рынкам и восстановить рост экономики. Кроме того, мир, в котором страны бы волей-неволей поощряли к дефолту, чтобы быть способными выполнить их бюджетные обязательства, был бы враждебным к эффективному движению капитала", - пишет Саммерс.

Как отмечает экс-председатель госказначейства США, украинский долг еще недостаточно велик для того, чтобы его уменьшение стало угрозой для мировой финансовой системы. "Почему же тогда не создать прецедент, что если ты под большие проценты одалживаешь стране, которая затем подвергается вторжению, не стоит ожидать, что тебе полностью вернут твои деньги за счет налогоплательщиков по всему миру?" - задает Саммерс риторический вопрос.

Он обращает внимание, что кредиторы Украины - во главе с инвестиционной компанией Franklin Templeton и при активной поддержке нескольких менеджеров крупнейших американских фондов, "так стесняются своей эгоистичной и неконструктивной позиции, что даже избегают публичной идентификации, играют в жестокую игру и отказываются от любого списания". Понятно, что с существенной группой таких «безбилетников» другие держатели долгов, включая россяин, также не согласятся на списание, отмечает Саммерс.

"МВФ и национальная власть должны указать непокорным кредиторам на их безответственное поведение. Если необходимо, Украина должна быть готова объявить дефолт и не выполнять свои обязательства, а международное сообщество должно четко заявить, что оно будет продолжать помогать Киеву. В таком контексте у кредиторов не будет другого выбора, кроме как принять экономическую реальность ситуации", - пишет он.

По мнению Саммерса, мир должен обеспечить, чтобы ограниченные ресурсы, которыми владеет Украина, были использованы на восстановление украинской экономики, а не на возврат средств тем, кто делал займы. "И мы можем воспользоваться возможностью, чтобы продемонстрировать, что мировая финансовая система будет работать на поддержку мировой экономики, а не наоборот", - считает он.