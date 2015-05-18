Украина и США подписали соглашение о кредитных гарантиях на $1 миллиард

Правительство Украины сегодня, 18 мая, подписало соглашение с правительством США о получении нашей страной кредитных гарантий на 1 млрд долл.

Как передает корреспондент УНИАН, со стороны украинского правительства соглашение подписала министр финансов Наталия Яресько, со стороны американского правительства - посол США Джеффри Пайетт и директор миссии USAID Джед Бартон.

Комментируя соглашение, посол США подчеркнул, что данные кредитные гарантии помогут Украине достичь краткосрочных целей в финансировании расходов и защитить наиболее незащищенные слои населения от влияния необходимых экономических преобразований.

«Соединенные Штаты Америки готовы продолжать поддержку Украины, в то время как министр финансов Наталия Яресько и ее коллеги будут проводить реформы, нацеленные на построение лучшего будущего для народа страны», - сказал Пайетт.

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В свою очередь, министр финансов поблагодарила правительство США за долгосрочную и нерушимую поддержку нашей страны в этот критический момент, когда Украина встала на путь перемен, и выразила надежду, что наша страна и далее может рассчитывать на поддержку.

«Каждый день мы чувствуем поддержку правительства США в решении серьезных политических, финансовых и дипломатических проблем Украины, начиная с технической поддержки USAID, которая влияет на повседневную жизнь украинцев, до поддержки на уровне высокой дипломатии на заседания Совета безопасности ООН», - подчеркнула Яресько.

Напомним, ранее министр финансов Наталия Яресько заявляла, что Украина намерена осуществить выпуск евробондов на сумму 1 млрд долл. под гарантии правительства США в середине или в конце мая.

В целом США намерены выделить Украине 2 млрд долл. кредитных гарантий.

Наряду с переговорами о частичной реструктуризации еврооблигаций Украины, выпуск бумаг под гарантии США является частью общей программы поддержки нашей страны со стороны иностранных партнеров, в рамках которой Украина может получить порядка 40 млрд долл. поддержки в ближайшие 4 года.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2015 года Украина и США подписали декларацию о предоставлении Киеву кредитных гарантий правительства Соединенных Штатов в объеме 2 млрд долл.

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Министр финансов США Джейкоб Лью заявлял, что правительство США намерено предложить Конгрессу увеличить пакет кредитных гарантий до 3 млрд долл. в случае проведения в Украине реформ в сфере преодоления коррупции, реформирования энергосектора, улучшения делового климата.

Предоставление государственных гарантий от правительства США стало не первым подобным шагом в отношении Украины. В апреле 2014 года Конгресс и Сенат США уже принимали решение выделить Украине 1 млрд долл. финансовых гарантий. Летом 2014 года Украина разместила суверенные бонды под гарантии правительства США на 1 млрд долл.