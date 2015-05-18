Гривня на межбанке сегодня сильно упала - до 22,35 за доллар

В понедельник, 18 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,00/22,35, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Предыдущие торги в пятницу, 15 мая, гривня закрыла на уровне 20,70/20,90 за доллар. В течение сегодняшнего дня украинская валюта демонстрировала падение и опускалась даже до 22,45 за доллар.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,9480/25,3430, по отношению к российскому рублю – 0,4470/0,4540.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 22,1187 грн/долл., к этому часу было заключено 460 сделок на сумму 277,89 млн долл.