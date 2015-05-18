Россия уже не возражает против свободной торговли Украины и Евросоюза - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что РФ больше не имеет возражений относительно полной имплементации соглашения о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС с 1 января 2016 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал сегодня в Брюсселе после трехсторонних консультаций между Украиной, ЕС и Россией относительно некоторых аспектов имплементации соглашения о создании углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом.

"Главным результатом этих консультаций является понимание, в том числе с российской стороны, что, во-первых, в текст соглашения не будут выноситься изменения, и во-вторых, что не будет переноса даты полной имплементации зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Российская сторона не выдвигает возражений против этих двух фундаментальных положений", - заявил он.

По словам министра, по результатам консультаций согласовано совместное заявление, "которое является инструкцией для наших экспертов".

Климкин пояснил, что консультации состоятся уже в ближайшее время, и будут касаться практических аспектов трех сфер: таможенного администрирования, технических барьеров в торговле и санитарных и фитосанитарных мероприятий.

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"Эти консультации будут проходить в трехстороннем формате, и по результатам консультаций снова состоится встреча на министерском уровне. Дата встречи пока еще не определена. Но с политической точки зрения все политические акценты расставлены, и работа ведется исключительно на экспертном уровне по трем названным сферам", - подчеркнул Климкин.

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, экономическую – в конце июня 2014 года, после проведения президентских выборов. Президент Украины Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме.

Изначально предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года. Однако Евросоюз ввел односторонние преференции на экспорт украинских товаров. Зато европейские товары в Украине продолжают облагаться пошлинами.

Россия регулярно делает попытки продлить отсрочку.

12 мая министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус заявил, что ЗСТ между Украиной и Евросоюзом, введение которой является частью Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, начнет работать в полном объеме с 1 января 2016 года, несмотря на все попытки России дестабилизировать ситуацию в нашей стране и затянуть переговоры.