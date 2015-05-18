США при условии реформ могут дать Украине гарантии еще на $1 миллиард

Правительство США может до конца 2015 года предоставить Украине дополнительные кредитные гарантии на 1 млрд долл. сверх предоставленного 1 млрд долл. в прошлом году и предусмотренного 1 млрд долл. в рамках подписанного сегодня соглашения между правительствами Украины и США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил посол США Джеффри Пайетт после подписания соглашения между правительствами Украины и США о получении нашей страной кредитных гарантий на 1 млрд долл.

«Если Украина продолжит делать конкретные шаги по внедрению экономических реформ, а также будет отвечать определенным условиям сотрудничества, Конгресс США рассмотрит возможность предоставления дополнительных гарантий на сумму до 1 млрд долл. до конца 2015 года», - сказал он.

Читайте такжеУкраина в мае выпустит евробонды на $1 миллиард под гарантии США

Напомним, сегодня, 18 мая, правительство Украины подписало соглашение с правительством США о получении нашей страной кредитных гарантий на 1 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2015 года Украина и США подписали декларацию о предоставлении Киеву кредитных гарантий правительства Соединенных Штатов в объеме 2 млрд долл.

Предоставление государственных гарантий от правительства США стало не первым подобным шагом в отношении Украины. В апреле 2014 года Конгресс и Сенат США уже принимали решение выделить Украине 1 млрд долл. финансовых гарантий. Летом 2014 года Украина разместила суверенные бонды под гарантии правительства США на 1 млрд долл.