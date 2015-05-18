Нацбанк опустил курс гривни до 22,11 за доллар
19:20, 18 мая 2015Финансы
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Украинская валюта падает и на межбанковском рынке, и по курсу НБУ.
Гривня вернулась к падению / Фото УНИАН
Согласно информации сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 19 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 долларов США – 2211.8662 (18 мая – 2069.8242);
100 евро – 2519.0944 (18 мая – 2344.6969);
10 российских рублей – 4.4941 (18 мая – 4.1387).
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Как сообщал УНИАН, гривня на межбанке в понедельник, 18 мая, упала до 22,35 за доллар по сравнению с 20,90 в пятницу, 15 мая.
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