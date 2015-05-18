Россия подтвердила, что не требует отсрочки свободной торговли Украины с ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Улюкаев заявил сегодня в Брюсселе после консультаций.

"Нет, об этом вопросе речь не шла. Мы этот вопрос не ставили, и считаем, что важно максимально эффективно использовать то время, которое есть", - сказал Улюкаев.

Российский министр отметил, что ни российская сторона, ни ее партнеры не заинтересованы в том, "чтобы просто проходили месяцы за месяцами, и на вопросы, которые поднимаются, не были найдены ответы".

"Мы поставили задачу для экспертов таким образом, чтобы решение было найдено без дальнейшей отсрочки", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, экономическую – в конце июня 2014 года, после проведения президентских выборов. Президент Украины Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме.

Изначально предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года. Однако Евросоюз ввел односторонние преференции на экспорт украинских товаров. Зато европейские товары в Украине продолжают облагаться пошлинами.

Россия регулярно делает попытки продлить отсрочку вступления в действие Соглашения.

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Сегодня, 18 мая, в Брюсселе после трехсторонних консультаций между Украиной, Россией и ЕС относительно некоторых аспектов имплементации соглашения о создании ЗСТ министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что РФ больше не имеет возражений относительно полной имплементации соглашения о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС с 1 января 2016 года.

Он также сообщил, что в ближайшее время состоятся консультации экспертов Украины, РФ и ЕС относительно таможенного администрирования, технических барьеров в торговле и санитарных и фитосанитарных мероприятий, которые касаются создания ЗСТ.