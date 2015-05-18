Главой Антимонопольного комитета может стать предложенный Порошенко Юрий Терентьев

Кабинет министров предложил Верховной Раде назначить Юрия Терентьева главой Антимонопольного комитета Украины.

Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на веб-портале Верховной Рады.

Ранее кандидатуру Юрия Терентьева парламентариям предложил президент Украины Петр Порошенко в ходе специального заседания с руководителями парламентских фракций и комитетов. Голосование по назначению Терентьева на должность главы Антимонопольного комитета должно было состояться в четверг, 14 мая, однако было отложено.

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Обновление руководства АМКУ, реформа подходов к работе ведомства и существенное изменение антимонопольного законодательства являются одними из обязательств Украины перед ключевым кредитором страны Международным валютным фондом, а также рекомендацией других кредиторов. Как отмечали в правительстве, свои предложения по реформе в сфере защиты конкуренции Кабмин должен представить уже к осени текущего года.

По информации из открытых источников, Юрий Терентьев с 2012 года является генеральным юрисконсультом одного из крупнейших в Украине металлургических комбинатов «АрселорМиттал Кривой Рог». До этого назначения он около 10 лет работал на руководящих должностях компании «МЕТРО Кеш энд Керри Украина».