Главой Антимонопольного комитета может стать предложенный Порошенко Юрий Терентьев
Голосование по назначению Терентьева на должность главы Антимонопольного комитета должно было состояться 14 мая, однако его отложили.
Кабинет министров предложил Верховной Раде назначить Юрия Терентьева главой Антимонопольного комитета Украины.
Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на веб-портале Верховной Рады.
Ранее кандидатуру Юрия Терентьева парламентариям предложил президент Украины Петр Порошенко в ходе специального заседания с руководителями парламентских фракций и комитетов. Голосование по назначению Терентьева на должность главы Антимонопольного комитета должно было состояться в четверг, 14 мая, однако было отложено.
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Обновление руководства АМКУ, реформа подходов к работе ведомства и существенное изменение антимонопольного законодательства являются одними из обязательств Украины перед ключевым кредитором страны Международным валютным фондом, а также рекомендацией других кредиторов. Как отмечали в правительстве, свои предложения по реформе в сфере защиты конкуренции Кабмин должен представить уже к осени текущего года.
По информации из открытых источников, Юрий Терентьев с 2012 года является генеральным юрисконсультом одного из крупнейших в Украине металлургических комбинатов «АрселорМиттал Кривой Рог». До этого назначения он около 10 лет работал на руководящих должностях компании «МЕТРО Кеш энд Керри Украина».