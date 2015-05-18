Чистая прибыль «Укрнафты» составила 4,5 млрд грн – отчет компании

Об этом сказано в сообщении компании о финансовых результатах компании, размещенном на сайте «Укрнафты».

Согласно сообщения, размер прибыли компании до налогообложения составил 5,481 млрд. грн. Налог на прибыль – 986,6 млн. грн.

Чистый доход от реализации продукции составил 37,9 млрд. грн.

Кроме того, компания сообщила, что при общем количестве работающих 26843 человек «Укрнафта» увеличила уровень среднемесячной заработной платы на 22,4% до 5288,2 грн. Одновременно увеличился и Фонд оплаты труда на 21,1% (294,4 млн грн) и составил 1,69 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине.

«Укрнафта» владеет шестью региональными производственными подразделениями («Ахтырканефтегаз», «Черниговнефтегаз», «Полтаванефтегаз», «Долинанефтегаз», «Надвирнанефтегаз», «Бориславнефтегаз»), тремя газоперерабатывающими заводами (Гнедынецкий, Качановский, Долинский), а также тремя буровыми управлениями (Ахтырское, Прилукское и Прикарпатское) и значительным числом других нефтесервисных подразделений.

Кроме того, «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.