Кабмин хочет продать «Украинский банк реконструкции и развития»

Его продажа состоится в соответствии с законодательством о приватизации государственного имущества, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, решение о включении УБРР в перечень объектов госсобственности, подлежащих приватизации в 2015 году, принято Кабмином на заседании 12 мая.

Минфин отмечает, что принял решение о необходимости приватизации банка для увеличения эффективности государственного присутствия в банковском секторе, и одобрение правительства является первым шагом к приватизации этого банка.

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Справка УНИАН. «Украинский банк реконструкции и развития» (УБРР) создан решением Кабинета министров в мае 2003 года. 99,9945% акций банка принадлежит государству в лице Министерства финансов.

Банк входит в группу небольших финучреждений, занимая 166 место по размеру активов.

Банк имеет лицензию НБУ, письменное разрешение на право осуществления отдельных операций с иностранной валютой и ценными бумагами, а также три лицензии Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке.