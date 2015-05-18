Россия уточнила требования по свободной торговле Украины и Евросоюза

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее совместное заявление было обнародовано по результатам трехсторонних консультаций с участием европейского комиссара по вопросам торговли Сесилии Мальмстрем, министра иностранных дел Украины Павла Климкина и министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.

”Стороны вновь заявили о своей приверженности развитию торговли в регионе как средству для достижения всеобъемлющего экономического роста. С целью устранения опасений России относительно ЗСТ стороны подвели итог напряженной работы, проведенной на техническом уровне”, - говорится в заявлении.

Стороны сообщили, что, хотя ”некоторые из проблем могут быть решены в рамках существующей гибкости, заложенной в ЗСТ”, они договорились активизировать свои усилия, и поставили задачу специалистам достичь практического решения проблем, поднятых Россией, в частности, в сферах таможенного сотрудничества, технических барьеров в торговле и санитарных и фитосанитарных вопросов.

В таможенных вопросах стороны будут работать над поддержкой и дальнейшим совершенствованием таможенного обмена и электронной верификации путем сотрудничества и диалога, направленного на сближение систем таможенной информации. Также стороны будут решать другие вопросы, например, борьбы с мошенничеством. Кроме того, Украина и РФ обязались пересмотреть правила ЗСТ СНГ. В свою очередь, Евросоюз выразил готовность усилить неформальный диалог по вопросам таможенного сотрудничества с Россией.

Читайте такжеРоссия подтвердила, что не требует отсрочки свободной торговли Украины с ЕС

В сфере технических барьеров в торговле стороны договорились создать специализированную рабочую группу для дальнейшей разработки согласованного процесса с целью минимизировать воздействие нормативных изменений, признавая важность сближения технических регламентов и стандартов как инструмент облегчения торговых потоков.

Первое заседание рабочей группы состоится в течение двух недель. Стороны также договорились рассмотреть возможность продления переходного периода, если это уместно, для конкретных отраслей или продуктов, воспользовавшись гибкими возможностями зоны свободной торговли.

В сфере санитарных и фитосанитарных вопросов стороны договорились рассмотреть вопрос подготовки обновленного соглашения между Украиной и РФ относительно двустороннего принятия ветеринарных сертификатов.

Экспертам было поручено встретиться и доложить министрам не позже июля.