Украина и Евросоюз продолжат приглашать Россию на переговоры о свободной торговле

Переговоры по функционированию зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом будут продолжены на техническом уровне в трехстороннем формате – с участием Российской Федерации, сообщила журналистам заместитель министра экономического развития и торговли Украины – торговый представитель Наталья Микольская.

«Соглашение о зоне свободной торговли вступает в силу, как и планировалось, с 1 января 2016 года. Никаких изменений в текст соглашения вноситься не будет. Однако мы продолжим работать на уровне технических консультаций в трехстороннем формате с участием российской стороны», - сказала Микольская.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия больше не имеет возражений относительно полной имплементации соглашения о создании зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом с 1 января 2016 года, однако трехсторонние консультации в формате ЕС - Украина – Россия продолжатся. Консультации, как ожидается, состоятся уже в ближайшее время, и будут касаться практических аспектов трех сфер: таможенного администрирования, технических барьеров в торговле и санитарных и фитосанитарных мероприятий.

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Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, экономическую – в конце июня 2014 года, после проведения президентских выборов. Президент Украины Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме.

Изначально предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года. Однако Евросоюз ввел односторонние преференции на экспорт украинских товаров. В то же время европейские товары в Украине продолжают облагаться пошлинами.