Гривня на межбанке резко укрепилась на 90 копеек

Во вторник, 19 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,07/21,45.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,64/24,14, по отношению к российскому рублю – 0,4290/0,4390.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 21,2495 грн/долл., к этому часу было заключено 27 сделок на сумму 26,12 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 18 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,00/22,35.