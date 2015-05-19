Гривня на межбанке резко укрепилась на 90 копеек
Вчера гривня упала до 22,35 за доллар, сегодня она уже поднялась до 21,45.
Во вторник, 19 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,07/21,45.
Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,64/24,14, по отношению к российскому рублю – 0,4290/0,4390.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 21,2495 грн/долл., к этому часу было заключено 27 сделок на сумму 26,12 млн долл.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 18 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,00/22,35.