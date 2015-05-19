Депутаты согласились увеличить независимость Нацбанка

Верховная Рада Украины приняла со второй попытки в первом чтении Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно построения институциональной способности Национального банка Украины», принятие которого является одним из структурных маяков к первому пересмотру программы с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект (№2742) проголосовал 231 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя парламенту законопроект, первый заместитель главы НБУ Александр Писарук отметил, что основные изменения к закону о Национальном банке касаются увеличения фискальной независимости регулятора и оптимизации его управления и функционирования.

«Увеличение фискальной независимости предусматривает создание общих резервов, достаточных для обеспечения деятельности Национального банка, и затем запрет авансового перечисления денег в бюджет до утверждения финансовой отчетности Национального банка международными аудиторами», - сказал он.

Писарук также отметил, что предусматривается увеличение влияния совета Национального банка относительно контроля за внутренним аудитом и риск-менеджментом регулятора. Кроме того, по его словам, закон предусматривает уменьшение численности членов совета НБУ, увеличение количества заседаний и введение платности работы членов совета, а также уменьшение численности членов правления до 6 лиц.

«Все это соответствует международным стандартам и является направлением развития Национального банка по образцу центробанков развитых стран мира», - сказал Писарук.

Как сообщал УНИАН, Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности 12 мая принял решение рекомендовать парламенту принять закон о построении институциональной способности Национального банка Украины за основу, после чего комитет продолжит работу над документом.

Президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект о внесении поправок в различные законы относительно развития институциональной способности НБУ 27 апреля.

Ранее министр финансов Наталия Яресько заявляла, что для получения второго транша Международного валютного фонда, помимо проведения переговоров с кредиторами о реструктуризации ряда суверенных долгов, до конца мая нужно выполнить еще ряд условий и принять ряд законов, в том числе об усилении независимости Нацбанка.

Международный валютный фонд одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш в рамках новой программы в 5 млрд долл. получен 13 марта.

Второй и все последующие транши МВФ могут быть получены по итогам ежеквартальных оценочных миссий Фонда. Очередная миссия фонда начала работу в Киеве 12 мая.