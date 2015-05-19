Главой Антимонопольного комитета стал Терентьев

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 266 народных депутатов из 330, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщалось, Терентьев с апреля 2012 года работает в ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" в должности заместителя генерального юрисконсульта предприятия.

Читайте такжеРада назначила Билоуса председателем Фонда госимущества

Еще ранее Терентьев руководил правовым обеспечением деятельности американской фармацевтической компании "Бристол-Майерс Сквибб Украина"; работал советником по правовым вопросам в международной табачной компании ЗАО "Джей Те Интернешнл Компани Украина"; в международной торговой компании группы МЕТРО - ООО "МЕТРО Кэш энд Керри Украина", занимая должности начальника юротдела, начальника отдела финконтроля, директора департамента координации развития, директора по контролю за соблюдением законодательства и корпоративных стандартов.