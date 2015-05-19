У Яценюка объяснили, зачем им право приостанавливать выплаты внешних долгов

Кабинет министров Украины сегодня вносит в Верховную Раду проекты законов, дающие правительству право приостановить выплаты по некоторым внешним обязательствам по государственному и гарантированному государством долгу Украины. Законы защитят активы государства и государственного сектора страны в случае атаки недобросовестных кредиторов.

Об этом говорится в заявлении Кабинета министров, переданном УНИАН.

«В случае атаки недобросовестных кредиторов на Украину, этот мораторий защищает активы государства и государственного сектора. Любой мораторий, объявленный в соответствии с новым законом, в будущем не повлияет на наши двусторонние и многосторонние долговые обязательства, и не будет влиять на наши внутренние обязательства», - говорится в заявлении.

По информации Кабмина, действие закона направлено на внешние суверенные прямые и гарантированные обязательства, указанные в приложении к закону, кроме обязательств двух государственных банков и «Укрзализныци».

Кабмин подчеркивает, что получение им такого права не повлияет ни на стабильность банковской системы страны, ни на курс украинской гривни. «Но принятием этого закона, мы просим наших иностранных частных кредиторов присоединиться к поддержке Украины и разделить с нами тяжелый груз», - отмечается в заявлении.

Кабмин напомнил, что Украина находится в тяжелой экономической ситуации, а выплаты только по валютным долговым обязательствам в течение следующих 4 лет составляют порядка 30 млрд долларов США, включая обслуживание и возврат долга. «Правительство имеет право направлять средства, которые платят налогоплательщики в Украине, на нужды ее граждан, а не на возврат кредитов, полученных клептократическим режимом Януковича», - отмечается в заявлении.

Правительство констатирует, что США, Европейский Союз и международные финансовые институты поддерживают Украину в это трудное время. «Но важно, чтобы владельцы наших долговых обязательств также внесли свой вклад в эти усилия. Получив поддержку - 3,1 млрд долларов, мы оплатили 2,4 млрд долларов США. И поэтому 15,3 млрд долл. - это снижение давления на платежный баланс за следующие 4 года, которые мы ожидаем по результатам переговоров с нашими международными коммерческими кредиторами путем реструктуризации долгов», - говорится в заявлении.

Кабмин подчеркивает, что без мощного участия коммерческих кредиторов Украина не сможет стабилизировать ситуацию и вернуться к экономическому росту в 2016 году.

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Как сообщал УНИАН, сегодня источник в правительстве сообщил УНИАН, что Кабинет министров разрабатывает проект закона о предоставлении правительству права вводить мораторий на выплату внешних долгов. По его информации, в перечень долгов, на выплату которых может быть наложен мораторий, не входят долги перед МВФ, ЕБРР и другими институциональными кредиторами.

Правом на мораторий Кабмин сможет воспользоваться только в отношении долгов, закрепленных решением правительства в перечне части государственного и квазигосударственного долга, подлежащего реструктуризации, за исключением бумаг госбанков – «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» и бумаг Госадминистрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци»).