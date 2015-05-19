Силовики просят увеличить финансирование оборонных ведомств на 17 миллиардов гривень - Минфин

Об этом сообщается на сайте Минфина.

«В Министерство финансов обратились 10 ведомств, занимающихся обороной и правоохранительной деятельностью в Украине, с просьбой увеличить финансирование в целом более чем на 17 млрд гривень, в частности в связи с ростом численности личного состава Вооруженных сил Украины», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Минфин понимает чрезвычайную важность финансирования оборонных расходов и приоритет обеспечения обороноспособности нашей страны, В связи с этим министерство намерено приложить усилия, чтобы найти возможности для финансирования потребностей обеспечения обороноспособности нашего государства.

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Как сообщал УНИАН, Министерство обороны Украины обратилось к Кабинету министров Украины с просьбой выделить дополнительно 7,7 млрд грн в связи с увеличением численности украинской армии и проведением мобилизации.

В марте текущего года президент Украины Петр Порошенко подписал закон об увеличении численности Вооруженных сил Украины до 250 тыс. человек, а с апреля в Украине стартовала пятая волна мобилизации.

В бюджете Украины на 2015 год, по сравнению с 2014 годом, финансирование армии было увеличено почти вдвое - до 45 млрд грн, из которых, по словам руководства Минобороны, 14 млрд грн будет отправлено на развитие вооружения.