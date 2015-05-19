Имущество неплатежеспособных банков продадут на бирже

Активы неплатежеспособных банков будут реализовываться на электронных площадках, на данный момент информация об активах 15 банков, находящихся на балансе Фонда гарантирования вкладов физических лиц, поступает на "Универсальную товарно-сырьевую биржу".

Об этом на пресс-конференции сказал директор департамента реализации планов урегулирования и управления активами неплатежеспособных банков Фонда гарантирования Андрей Шевченко.

«Сейчас на электронную площадку поставляют информацию около 15 банков, остальные банки проводят инвентаризацию и готовят информацию в определенном формате», - сказал он, добавив, что цена на активы будет соответствовать рыночной.

По его словам, на платформе будут представлены как собственная недвижимость банков, так и конфискованная у заемщиков.

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В комментариях корреспонденту УНИАН Шевченко сообщил, что оценочная стоимость активов 50 банков, находящихся на балансе Фонда гарантирования, составляет около 131 млрд грн.

По словам президента Ассоциации специалистов по недвижимости Сергея Злыдня, крупную часть из этих активов представляют именно объекты недвижимости, которые необходимо реализовать.

Процедура проведения продажи недвижимости на электронной площадке, по его мнению, позволит получить более прозрачную информацию о продажах, оживить национальный рынок недвижимости и возобновить деловую активность.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 14 мая 2015 года Национальный банк признал неплатежеспособными 50 банков.