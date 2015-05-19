ВР включила в повестку дня законопроекты о моратории на выплаты внешних долгов

Верховная Рада включила в повестку дня сегодняшнего заседания правительственный законопроект “Об особенностях совершения сделок с государственным, гарантированным государством долгом и местным долгом” (№2898), а также правительственный законопроект “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины в связи с принятием закона “Об особенностях совершения сделок с государственным, гарантированным государством долгом и местным долгом” (№2899).

Читайте такжеКабмин хочет получить право вводить мораторий на выплату внешних долговКак передает корреспондент УНИАН, за это решение со второй попытки проголосовали 234 народных депутатов из 330, зарегистрированных в сессионном зале.

Теперь по поводу этих законопроектов в сессионном зале выступает премьер-министр Украины Арсений Яценюк.