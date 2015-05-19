Депутаты разрешили Кабмину вводить мораторий на выплату внешних долгов

За соответствующий законопроект, подготовленный правительством, проголосовали 256 народных депутатов при необходимых 226.

Кроме того, Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс, которые технически позволяют Кабмину реализовать свое право на введение моратория.

Представляя проект закона, премьер-министр Арсений Яценюк объяснил, что речь идет об обязательствах только в отношении частных кредиторов. «Речь не идет о государственных банках, которые выплачивают обязательства. Кроме того, эта операция не имеет никакого влияния ни на украинские банки, ни на валютно-обменный курс, а наоборот, будет иметь положительное влияние, потому что после этой операции долги Украины будут меньше, а значит, доверие кредиторов и инвесторов будет больше, потому что экономика будет здоровее», - сказал Яценюк.

При этом он обратился к кредиторам с предложением прислушаться к предложению правительства и реструктуризировать долги Украины на условиях, которые предложило правительство. «В ближайшие 4 года нам надо уменьшить нагрузку на страну на сумму в целом 15 млрд долл.», - сказал Яценюк.

Он также добавил, что своим правом правительство может воспользоваться или не воспользоваться – в зависимости от развития переговорного процесса с кредиторами.

Читайте такжеЯценюк кредиторам: наши дети и внуки не должны платить по долгам Януковича

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров разработал проект закона о предоставлении правительству права вводить мораторий на выплату внешних долгов. В перечень долгов, на выплату которых может быть наложен мораторий, не входят долги перед МВФ, ЕБРР и другими институциональными кредиторами. Правом на мораторий Кабмин может воспользоваться только в отношении долгов, закрепленных решением правительства в перечне части государственного и квазигосударственного долга, подлежащего реструктуризации, за исключением бумаг госбанков – «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» и бумаг Госадминистрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци»).

Читайте такжеУ Яценюка объяснили, зачем им право приостанавливать выплаты внешних долгов

Украина начала переговоры по реструктуризации части госдолга общим объемом 23 млрд долл. 13 марта – сразу же после одобрения программы кредитования экономики страны на 17,5 млрд долл. со стороны Международного валютного фонда. Переговоры о реструктуризации долгов являются частью программы работы Украины с Фондом.

Кабинет министров Украины по предложению Министерства финансов 4 апреля утвердил перечень долговых обязательств для проведения реструктуризации. Соотношение государственного долга к ВВП не должно превысить отметку в 71% до 2020 года, а долговое финансирование бюджета - не более 10% ВВП. Реструктуризация коснется внешних долгов, возникших до 28 февраля 2014 года, и будет включать часть внешнего долга Украины, гарантированные государством внешние долги и квазисуверенные долги - еврооблигации государственных банков, «Укрзализныци», города Киева.

Украина не выставляла каких-либо четких предложений к кредиторам, ограничившись заверением, что все кредиторы будут в равных условиях. В то же время, по мнению ряда экспертов, одним из возможных предложений станет списание части долга – в размере 30-35%. И это условие пока является неприемлемым для кредиторов. В частности, Комитет основных держателей евробондов Украины во главе с американским инвестиционным фондом Franklin Templeton уже заявил, что рассчитывает на «скорое разрешение» переговоров, но не готов к списанию долга.

Украинский Минфин 12 мая выразил обеспокоенность подходом Комитета кредиторов к переговорам и обратил внимание на отсутствие готовности кредиторов участвовать в переговорах.

Также 12 мая в Украину прибыла техническая миссия МВФ. Итогом работы нынешней миссии Фонда, наряду с непосредственно оценочной миссией, которая, как ожидается, прибудет в Украину 29 мая, должен стать доклад об экономическом положении Украины и выполнении страной Меморандума о сотрудничестве в части финансовой стабилизации и проведения переговоров о реструктуризации части госдолга.

Доклад будет представлен на заседании Совета директоров МВФ, который в свою очередь примет решение относительно выделения нашей стране второго кредитного транша в объеме 1,7 млрд долл. Первый транш Украина получила сразу после одобрения программы - в марте. Его размер составил 5 млрд долл.