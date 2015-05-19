Яценюк кредиторам: наши дети и внуки не должны платить по долгам Януковича

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал частных кредиторов – держателей государственных и квазигосударственных бумаг помочь Украине реструктуризировать часть госдолга и таким образом сделать реальные шаги по преодолению российской агрессии.

Об этом Яценюк заявил, представляя народным депутатам правительственный законопроект о предоставлении правительству права на введение моратория на выплату внешнего долга.

«Мы ощущаем поддержку международных партнеров, но этой поддержки недостаточно, если мы не будем принимать жесткие и правильные решения для того, чтобы снять долговую нагрузку на бюджет, чтобы наши дети и наши внуки не платили по долгам Виктора Януковича, - сказал Яценюк. – Со стороны частных кредиторов должны быть сделаны шаги по помощи украинскому народу побороть российскую агрессию, стабилизировать экономическую ситуацию и стать европейской страной с европейским образом жизни».

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада предоставила Кабинету министров право вводить мораторий на выплату внешних долгов частным кредиторам, ограничив срок принятия такого решения 1 июля 2016 года.

Представляя проект закона, премьер-министр Арсений Яценюк объяснил, что речь идет об обязательствах только в отношении частных кредиторов. «Речь не идет о государственных банках, которые выплачивают обязательства. Кроме того, эта операция не имеет никакого влияния ни на украинские банки, ни на валютно-обменный курс, а наоборот, будет иметь положительное влияние, потому что после этой операции долги Украины будут меньше, а значит, доверие кредиторов и инвесторов будет больше, потому что экономика будет здоровее», - сказал Яценюк.

При этом он обратился к кредиторам с предложением прислушаться к предложению правительства и реструктуризировать долги Украины на условиях, которые предложило правительство. «В ближайшие 4 года нам надо уменьшить нагрузку на страну на сумму в целом 15 млрд долл.», - сказал Яценюк.

Он также добавил, что своим правом правительство может воспользоваться или не воспользоваться – в зависимости от развития переговорного процесса с кредиторами.