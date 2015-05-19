Украина до конца года потратит на обслуживание госдолга 90 миллиардов гривень

Украины в рамках выполнения своих долговых обязательств до конца 2015 года потратит на обслуживание госдолга порядка 90 млрд грн, сообщил выступая в парламенте премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

При этом, по его словам, общий объем долговых платежей по внешним и внутренним долгам в ближайшие 4 года составят порядка 47 млрд долл.

При этом Яценюк напомнил, что общий объем госдолга на текущий момент составляет порядка 70 млрд долл, причем основная его часть - порядка 40 млрд. долл. была сформирована во времена президентства Виктора Януковича.

«Только в текущем году сумма на внешние выплаты равна сумме, которая предусмотрена в бюджете на всю национальную безопасность и оборону, а это - 90 млрд грн, - сказал Яценюк. – За 4 года Украина должна отдать только внешних долгов 30 млрд долл. США. Кроме внешних долгов, мы должны отдать внутренние долги – это еще порядка 17 млрд долл. То есть, мы должны 47 млрд долл. Из карманов украинцев мы платить эти долги больше не можем».

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада предоставила Кабинету министров право вводить мораторий на выплату внешних долгов частным кредиторам, ограничив срок принятия такого решения 1 июля 2016 года.

Представляя проект закона, премьер-министр Арсений Яценюк объяснил, что речь идет об обязательствах только в отношении частных кредиторов. «Речь не идет о государственных банках, которые выплачивают обязательства. Кроме того, эта операция не имеет никакого влияния ни на украинские банки, ни на валютно-обменный курс, а наоборот, будет иметь положительное влияние, потому что после этой операции долги Украины будут меньше, а значит, доверие кредиторов и инвесторов будет больше, потому что экономика будет здоровее», - сказал Яценюк.

При этом он обратился к кредиторам с предложением прислушаться к предложению правительства и реструктуризировать долги Украины на условиях, которые предложило правительство. «В ближайшие 4 года нам надо уменьшить нагрузку на страну на сумму в целом 15 млрд долл.», - сказал Яценюк.

Он также добавил, что своим правом правительство может воспользоваться или не воспользоваться – в зависимости от развития переговорного процесса с кредиторами.