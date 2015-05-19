Луценко о моратории на выплату долгов: или договорятся с кредиторами, или технический дефолт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал во время обсуждения законопроектов перед голосованием.

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Депутат отметил, что это непростой документ, который “позволит или договориться с кредиторами, или мы войдем в технический дефолт”.

“Мы сознательно это понимаем и мы даем возможность правительству вырулить ситуацию”, - сказал Луценко и добавил, что страна находится в очень тяжелой экономической ситуации.

Соответственно, заметил он, принимается адекватное этой ситуации, но очень трудное решение.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сегодня, 19 мая, приняла правительственный закон "Об особенностях совершения сделок с государственным, гарантированным государством долгом и местным долгом".

Также ВР приняла связанный с предыдущим закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины в связи с принятием закона Украины "Об особенностях осуществления сделок с государственным, гарантированным государством долгом и местным долгом".