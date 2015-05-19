Теневая экономика в Украине выросла до рекордного уровня с 2007 года

Теневая экономка в Украине по результатам 2014 года достигла показателя в 42% ВВП, увеличившись на 7% в сравнении с 2013 годом. Такой уровень стал рекордным, начиная с 2007 года.

Соответствующие данные приведены в аналитическом обзоре тенденций теневой экономики, опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли.

Согласно документу, к этому привели военный конфликт на территории Украины, финансовая дестабилизация (дефицит платежного баланса, ценовые и курсовые шоки, а также убыточность производства), увеличение административного давления и панических настроений в бизнес-среде.

При этом в топ-5 наиболее «тенизированных» отраслей экономики вошли добывающая промышленность, операции с недвижимым имуществом, перерабатывающая промышленность, транспорт и торговля.

Также в обзоре отмечается, что показатель теневой экономики на уровне выше 40% в региональном разрезе характерен для стран Латинской Америки и Африки.

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Как сообщал УНИАН, по данным экспертов, в 2012 году часть теневого сектора экономики Украины составляла порядка 32% ВВП, в 2013 – 35% ВВП, а в первом квартале 2014 года – 40% ВВП.