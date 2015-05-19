Военнослужащим сохранят неиспользованные отпуска на следующий год

Проект Закона относительно отпусков военнослужащим № 2234, который предусматривает внесение изменений в статью 10-1 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", принятый Верховной Радой 19 мая 2015 года в целом 254 голосами.

Законопроект, поданный народными депутатами Комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью Александром Третьяковым и Глебом Загорием, предоставляет право военнослужащим, которые не использовали в условиях особого периода право на ежегодный основной отпуск, использовать ее в течение следующего календарного года, в том числе несколькими частями.

«Наши военнослужащие – это современные герои нации, которые во время длительного нахождения государства в состоянии особого периода сохраняют преданность своему народу и несут службу на востоке страны, пренебрегая собственным отдыхом. Тяжелые времена закончатся, но уже сегодня нам крайне важно обеспечить наших воинов уверенностью в том, что они смогут в полной мере использовать принадлежащий им для отдыха и семей время, неиспользованное в этом году, в следующем году», - прокомментировал соавтор закона народный депутат Глеб Загорий.

Закон № 2234 также вносит изменения в абзаца второго пункта 2 статьи 10-1 указанного Закона и вводит одинаковый подход к исчислению продолжительности ежегодного основного отпуска в году начала военной службы. До этого право на получение отпуска в первый год воинской службы предоставлялось только военнослужащим-контрактникам.