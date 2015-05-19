Рада изменила налогообложения зарплат размером от 12 до 20 тысяч гривень

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о справедливом налогообложении доходов физических лиц в интервале от 10 до 17 размеров минимальной заработной платы» (регистрационный номер 2576).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 275 из 340 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом увеличена база налогообложения с 10 до 17 размеров минимальной заработной платы, когда ставка налога на доходы физических лиц составит 15%. Из размера доходов, которые будут превышать 17-кратный размер минимальной заработной платы, ставка налога составит, как и сейчас, 20%. Им определяется, что максимальная величина базы начисления единого взноса будет зависеть не от прожиточного минимума для работоспособных лиц на момент начисления сбора, а от минимальной заработной платы по состоянию на 1 января отчетного года.

Законом вводится применение понижающего коэффициента для определения размера единого взноса с 1 января 2016 года на уровне 0,4.

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Председатель комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина отметила, что эти законодательные изменения будут стимулировать работодателей легализовать доходы наемных лиц. По ее словам, этот закон «будет способствовать легализации заработной платы, уменьшит возможности так называемой оптимизации заработных плат именно в этом интервале - это от 12 180 грн до 20 170 грн».