Гривня на межбанке укрепилась до 21,20 за доллар

Во вторник, 19 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 20,90/21,20 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,3180/23,6500 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4220/0,4280 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,2526 грн/долл., к этому часу было заключено 525 сделок на сумму 446,85 млн долл.