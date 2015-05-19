Депутаты отказались учесть рост доллара при индексации доходов

Верховная Рада не поддержала в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно восстановления социальной справедливости и недопущения обнищания населения» (№1085).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 60 из 309 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Проектом предлагалось признать утратившим силу Закон «О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине». Также предлагалось внести изменения в Закон «Об индексации денежных доходов населения», установив, что индекс потребительских цен - это показатель, характеризующий динамику общего уровня цен на товары и услуги (в том числе вследствие колебания курса гривни по отношению к основным иностранным валютам), которые покупает население для непроизводственного потребления. Кроме того, предполагалось установить, что во время исчисления индекса потребительских цен учитывается динамика роста цен вследствие колебания курса гривни по отношению к основным иностранным валютам.

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Также предлагалось восстановить действие части второй статьи 42 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" относительно индексации пенсий.

Депутаты от коалиции назвали этот законопроект популистским, требующим финансов, которых сегодня нет в государстве.