Рада разрешила соцпомощь для малообеспеченных семей, которые владеют землей

Верховная Рада Украины приняла Закон о внесении изменений в статью 7 Закона Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям» о социальной защите семей, члены которых имеют в собственности или владении земельные участки (№1350).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» это решение проголосовали 255 народных депутатов из 324 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом из статьи 7 исключается положение о том, что государственная социальная помощь не назначается в случае, когда в собственности или владении малообеспеченной семьи (кроме семей, состоящих только из детей и лиц, достигших 65-летнего возраста, или являются инвалидами I и II группы, и семей, в которых есть дети-инвалиды) есть земельный участок площадью более 0,6 га, кроме случаев, когда такой земельный участок по независимым от семьи причинам не приносит дохода.

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Как отмечается в пояснительной записке, в связи с действующим положением статьи 7 Закона Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям» права на получение государственной социальной помощи лишены, в первую очередь, собственники земельных долей (паев), средний размер которых в Украине составляет 4 га. «А это, в первую очередь, жители сельской местности», - говорится в пояснительной записке.