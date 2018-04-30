Андрей Гундер: "Сейчас самое время для инвесторов вкладывать в Украину"

Одна из ключевых деловых ассоциаций, объединяющих интересы более 600 крупнейших иностранных компаний, работающих в Украине, – Американская торговая палата представила нового президента. Это - Андрей Гундер, украинец, родившийся в Великобритании, но всю жизнь тесно связанный с Украиной. В свое время он работал в крупных международных компаниях в Украине, более 10 лет возглавлял Украинский институт в Лондоне, признанный одним из лучших представительств украинской диаспоры за рубежом.

Сегодня Гундер - один из тех, кто называет своей главной задачей популяризацию Украины, продвижение ее интересов в мире, привлечение в нашу страну зарубежных инвесторов. Он убежден, что инвестировать нужно именно сейчас. Потому что именно сейчас Украина меняется к лучшему – несмотря на войну и попытки дискредитировать ее в глазах мировой общественности.

Андрей, вы считаете, что Украина заслуживает притока инвестиций. Но как его привлечь?

Восприятие большинства инвесторов таково: вокруг война, вокруг только танки. А мы смотрим в окно, и никаких танков ведь нет. Все работает, экономика работает. Да, на порядке 7% территории страны нестабильно. Но в мире есть примеры стран, тот же Израиль, когда идет война, страна формально ведет бои, но при этом экономика растет. Нельзя все списывать на войну.

Но ведь такова информационная картинка. Все показывают Украину только в преломлении боев на востоке…

Это - правда. Недавно встретился здесь с главой представительства одной крупной компании. Его семья убеждена, что его за какой-то проступок отправили в Украину, как в ссылку. Но ведь это - искаженное восприятие действительности.

Как думаете, почему это происходит?

Ответ прост - нам надо говорить правду. Надо говорить то, что происходит реально. Другое дело, что сразу же возникает другой вопрос: а кто скажет эту правду? Кто должен взять на себя ответственность за продвижение страны как потенциально привлекательной для инвестиций.

Но, сейчас за это отвечают все…

Все верно. Но по факту - не отвечает никто. У нас информационные проблемы не в том, что у нас есть некий политический багаж – того же Нацагентства по инвестициям. У нас беда в том, что никто не координирует процесс коммуникаций, элементарного общения.

И поэтому одно из направлений своей деятельности, в том числе на посту главы Американской торговой палаты в Украине, я вижу в том, чтобы продвигать Украину за рубежом. Хотя не скрою, мне тоже хотелось бы понять, с кем мне в этом сотрудничать. Является ли таким органом МИД, например? Возможно, хотя это и не его прямая функция. Является ли Минэкономразвития? Отчасти. Вот сейчас назначили нового человека – торгового представителя - Наталью Микольскую. Прекрасный специалист. Но опять же, она отвечает за экспорт. А это - потоки «отсюда–туда». Но вопрос же еще и в том, чтобы организовать коммуникацию «оттуда-сюда».

А торговые представители в посольствах?

А эффективны ли они? Ходят ли они в представительства компаний, стучат ли в двери? Не знаю. Вот у нас уже год, например, нет посла в Лондоне. В Великобритании нет даже посла! И это притом, что посол - не всегда правильный уровень для привлечения инвестиций.

Есть ли у вас сейчас ощущение того, что новое правительство понимает важность правильных коммуникаций?

Да. Очевидно, что как только мы наведем минимальный порядок в стране, надо думать о том, чтобы привлекать инвестиции. В Минфине, например, Минэкономики собралась команда, которая понимает, что нужно делать. Я и сам, повторюсь, вижу свою миссию в том, чтобы популяризировать страну и общаться как с потенциальными инвесторами, так и с представителями власти, которые вели бы направление инвестиций.

Сейчас самое время вкладывать в Украину. Мы уже достигли дна, дальше будет рост. Украина получила еще один шанс для развития. Узнаваемость бренда «Украина» сегодня очень высока. Многие уже знают, где находится Украина, понимают, что Украина это - не Россия.

Какими должны быть шаги по привлечению инвестиций?

Нужно показывать, что меняется. Бизнес хочет конкретные примеры. Примеры успехов. Например, конкурс по 3G. Тендер прошел прозрачно, выручили средства в бюджет, операторы довольны – потому что можно дальше развивать сервисы. Даже ВВП на фоне этого со временем может вырасти, как показывают исследования, на 1,2%. Все довольны. Это - тот самый пример. О нем надо рассказывать - часто и громко.

Просто в новостях?

На всевозможных роуд-шоу, на встречах с инвесторами. По телевизору надо показывать не танки, а вот это. Работая с международными СМИ, не надо ждать, что они приедут и попросят что-то показать. Они попросят показать танки. Надо самим предлагать сюжеты, темы, рекламировать страну. Нужно быть спикерами от страны. Понятно, что для мира внедрение 3G - не новость. Но новость в том, что прошел прозрачный большой тендер.

Вопрос дерегуляции – такая же тема. Нужны конкретные примеры успеха бизнеса, роста деловой активности на фоне дерегуляции экономики.

Иными словами, нужны ответственные за коммуникацию с инвесторами и конкретные примеры для инвесторов? Нужна реклама, но для нее же нужны средства…

Безусловно. Но не все меряется деньгами. Зачастую правильный информационный фон и тон играют значительно сильнее и ярче, чем масштабные мероприятия. Наличие правильных спикеров, которые будут говорить правильные нужные вещи – это тоже одно из решений. Сформировать этот фон могут профессиональные агентства. При этом месседжи в мир должны контролировать мы здесь, а не они там.

Например, две недели назад Украина представила новый самолет. Кто это видел? В мире - почти никто. В мире видят только войну. Но у нас ведь с одной стороны – война, а с другой – самолет, развитие.

Положительной информации об Украине катастрофически мало. Исправить эту ситуацию может стратегия коммуникации, которая поможет доказать и показать, что такое Украина сегодня.

Только ли отсутствие общения мешает приходу инвесторов? Что еще не дает увидеть здесь крупный капитал?

Традиционно – коррупция. Сейчас, надеюсь, все должно поменяться. Назначили главу Антикоррупционного бюро, назначили бизнес-обмудсмена. Об этом, правда, тоже надо рассказывать, надо показывать, серьезно ли в Украине относятся к борьбе с коррупцией или так - имитируют борьбу.

Важно говорить обо всем – и о том, что делают для упреждения коррупции, и о том, что делают для наказания за коррупцию. Но одна громкая новость об аресте чиновника на заседании Кабмина - не лучший пример коммуникации.

Еще один момент - судебная система и борьба с бюрократией. Мы говорим о том, что хотим улучшить позиции в Doing Business. Это - правильно. И это был бы рывок, если бы мы достигли цели и существенно улучшили свои позиции в этом рейтинге, показали реальное улучшение в системе управления экономикой.

Пока все, что делает правительство - это тушение пожаров. Причем нередко своеобразное: когда море, образно говоря, спустили, а берег еще не построили. Вот, например, начали процесс ликвидации санэпидслужбы, но структуру, которая должна работать вместо нее, еще не создали. И ладно бы это можно было списать на «проблемы роста», но для бизнеса такие перемены чувствительны. Особенно для бизнеса, который по роду своей деятельности связан со всякого рода справками, контролем и прочими государственными функциями.

Немаловажный мотивационный факт - возможность зарабатывать деньги. Этого мы пока предложить не можем ведь?

Чего хочет бизнес? Предсказуемости и легкости ведения дел. Уровень доходности – это уже второй по значимости момент.

А если говорить в отраслевом разрезе: где наибольшие интересы бизнеса?

Сельское хозяйство, энергетика, информационные технологии, машиностроение. Мы в своем определении привлекательных отраслей должны мыслить глобально. Я назвал приоритетные направления, но они интересны, например, для европейцев или американцев. А мир широк и многогранен. Есть еще Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Китай.

Украина может прокормить миллиард населения планеты. Один миллиард – вот вам и масштабы, вот вам и привлекательность, вот вам и прибыль, и возможность зарабатывать деньги. Давайте смотреть на новые рынки, на которые раньше мы и не смотрели.

Украина занимает 13 место в мире по потенциалу развития науки и технологий. Это можно использовать. Мало того – об этом можно рассказывать. Об этом нужно рассказывать.

Вы представляете Американскую торговую палату, но США пока мало представлены на инвестиционной карте Украины. Что планируете с этим делать?

13 июля у нас запланирован большой саммит в Вашингтоне. Мы готовимся к нему. Мы услышим, что может сделать Украина и что могут предложить США. Возможности у нас большие. Американские интересы здесь – это опять же сельское хозяйство, энергетика, совместные проекты в космонавтике, тот же проект Sea Lauch… Американская корпорация Boeing открыла здесь представительство. Это - показательно.

И со своей стороны мы готовы показать то, что в Украине кипит жизнь, здесь есть огромное желание изменить что-то. Безусловно, есть те, кто не хочет перемен, не хочет выходить из зоны комфорта. Но их немного. И им можно противостоять. Страна меняется, стране нужны реформы. И одной из ключевых реформ должна стать реформа общения, коммуникации.

Мы должны говорить с инвестором на одном языке, должны научиться слушать и слышать друг друга. Причем слышать нужно и свой рынок, и внешний мир.

За МВФ, как ключевым пока кредитором страны, в Украину должен прийти частный капитал. Понятно, что он не придет сегодня. Но завтра он может быть здесь. Все реально.

Юрий Куликов, Олеся Сафронова (УНИАН)