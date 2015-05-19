Нацбанк значительно повысил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 20 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2125.2580 (19 мая – 2211.8662)

100 EUR – 2376.0384 (19 мая – 2519.0944)

10 RUR – 4.3216 (19 мая – 4.4941)

Как сообщал УНИАН, во вторник, 19 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 20,90/21,20 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,3180/23,6500 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4220/0,4280 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,2526 грн/долл., к этому часу было заключено 525 сделок на сумму 446,85 млн долл.