США: Владельцам украинских облигаций надо подумать о том, чтобы пойти на жертвы
22:52, 19 мая 2015Финансы
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Владельцам долга Украины, вероятно, необходимо будет пойти на жертвы в дискуссии с правительством относительно реструктуризации долга
Reuters
Об этом заявил во вторник, 19 мая, Министр финансов США Джейкоб Лью, сообщает Reuters.
Украина ведет переговоры о реструктуризации суверенного и гарантированного государством долга, чтобы закрыть 15 миллиардов долларов дефицита бюджета.
Однако переговоры зашли в тупик на прошлой неделе после того, как держатели облигаций вновь отрицали любую возможность списания основного долга, а Киев заявил, что этой позиции не хватает «доброй воли».
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«Думаю, что в этой ситуации необходима комбинация готовности пойти на жертвы и следованием собственным интересам», - сказал во время конференции Джейкоб Лью.
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