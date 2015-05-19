США: Владельцам украинских облигаций надо подумать о том, чтобы пойти на жертвы

Об этом заявил во вторник, 19 мая, Министр финансов США Джейкоб Лью, сообщает Reuters.

Украина ведет переговоры о реструктуризации суверенного и гарантированного государством долга, чтобы закрыть 15 миллиардов долларов дефицита бюджета.

Однако переговоры зашли в тупик на прошлой неделе после того, как держатели облигаций вновь отрицали любую возможность списания основного долга, а Киев заявил, что этой позиции не хватает «доброй воли».

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«Думаю, что в этой ситуации необходима комбинация готовности пойти на жертвы и следованием собственным интересам», - сказал во время конференции Джейкоб Лью.