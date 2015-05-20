Порошенко: за день войны на Донбассе Украина платит от $5 до 10 миллионов

За один день войны на Донбассе Украина платит от 5 до 10 млн долларов.

Об этом президент Украины Петр Порошенко сказал в интервью ВВС Украина.

«Когда мы были на Майдане, мы не ожидали, что страна будет втянута в такую большую войну. Вы должны понимать, какую цену Украина платит: от 5 до 10 миллионов долларов ежедневно. Для такой небогатой страны как Украина - это огромная цена. 7 тысяч жизней – это огромная цена»,- сказал Порошенко.

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По словам президента, самый индустриализированный регион страны сейчас оккупирован, крупнейшие заводы «либо остановились, либо физически разрушены, либо их возможности перевезены в Россию».