В Украине сократилась монетарная база и денежная масса

Объем монетарной базы в Украине в апреле снизился на 0,5% - до 330,4 млрд грн, денежной массы – на 4,7%, до 976,3 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации регулятора, с начала года монетарная база снизилась на 0,9%, в то время как денежная масса за этот период выросла на 2%. Объем наличности вне банков вырос на 0,4% за апрель и на 1,1% с начала года - до 286,0 млрд грн.

В сообщении отмечается, что на динамику денежной массы повлияли переоценка валютных депозитов вследствие девальвации национальной денежной единицы.

Как сообщал УНИАН, объем монетарной базы в Украине в марте вырос на 0,1% - до 332 млрд грн, денежной массы – снизился на 10%, до 1,022 трлн грн, объем наличности вне банков за март вырос на 0,3%.

В 2014 году денежная масса выросла на 44,851 млрд грн, или на 4,9%, - до 953,846 млрд грн, монетарная база - на 8,5%, или на 26,055 млрд грн, - до 333,194 млрд грн.