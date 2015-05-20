Россиянам могут перестать повышать пенсии - не хватает денег

Минфин РФ считает одним из основных источников бюджетного дефицита растущие из-за индексации пенсий расходы Пенсионного фонда, не поддерживаемые аналогичным ростом зарплат, пишет в среду газета "Ведомости".

"Если доходы фонда продолжат расти медленнее расходов, это может разорвать всю пенсионную систему", — цитирует издание замминистра финансов Максима Орешкина.

Минфин в среду представит на совещании президента с правительством о подготовке бюджета на 2016-2018 годы его предварительные параметры в трех вариантах. Правительству предлагается выбор: продолжать финансировать дефицит займами или же привести расходы бюджета в соответствие с новой реальностью — снижением цены нефти до 70 долларов за баррель, которые Минфин считает новым долгосрочным уровнем. При этом резервов для оптимизации без угрозы еще больше "посадить" экономику почти не осталось, за исключением самых крупных статей расходов, прежде всего — пенсионных, считает Минфин.

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Другой вариант — ежегодное сокращение расходов на 5% в реальном выражении до 2017 года, а в 2018 году — их расчет по бюджетному правилу. Это требует номинального сокращения расходов в 2016 году на 9,9-12,9% (с учетом госпрограммы вооружений и без нее), что означает 16%-ное сокращение госпрограмм в следующем году, еще на 20% — в 2017 году и на 30% — в 2018 году. При этом трансферт ПФР из-за индексации пенсий и выплат по инфляции потребуется увеличить на 1,1 триллиона рублей в 2016 году, на 1,2 триллиона — в 2017 году и на 1,7 триллиона — в 2018 году.

На структурную проблему, связанную с ухудшением условий внешней торговли, необходимо реагировать структурными мерами бюджетной политики, говорит Орешкин. Минфин предлагает решить проблему законодательно, говорит он, не уточняя, как именно. Среди способов, которые ее решают, — привязка индексации пенсий к росту доходов ПФР (она уже есть в законодательстве, но не может быть ниже инфляции): если бы ее применили в 2015 году, то это сэкономило бы более 300 миллиардов рублей, сказал Орешкин.

Экономить на других социальных расходах — здравоохранении, образовании — "практически нельзя", уверен замминистра. И не эти расходы причина дисбаланса, добавляет он. "Но игнорировать дисбаланс пенсионной системы, проводя все сокращения за счет других секторов, — неправильно", — отмечает он.