Объем гривневых депозитов в апреле вырос впервые с начала года

Объем депозитов в украинских банках в апреле впервые с начала года вырос на 0,4% в гривне - до 347,5 млрд грн, при этом тенденция сокращения депозитов в валюте замедлилась, и объем депозитов в валюте в апреле сократился на 3,1% - до 16,3 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации регулятора, с начала года гривневые депозиты снизились на 5%, валютные – на 16,3%.

По данным НБУ, рост гривневых депозитов обусловлен ростом остатков на счетах физических лиц в апреле на 2,4% (с начала года сократились на 7,8%) – до 180,7 млрд грн, при этом вклады юридических лиц снизились в апреле на 1,6% (с начала года снизились на 1,8%) - до 166,9 млрд грн.

Снижение валютных депозитов зафиксировано и по юридическим, и по физическим лицам - на 5,6% - до 4,9 млрд долл., и на 2% - до 11,4 млрд долл., соответственно.

В апреле остатки по кредитам в нацвалюте снизились на 0,4% (с начала года на 7,3%) - до 514,2 млрд грн, по кредитам в иностранной валюте - на 1,3% (с начала года на 7,3%) - до 27,8 млрд долл.

Объем корсчетов банков в НБУ снизился за месяц на 13% (с начала года на 14,8%) - до 23,2 млрд грн. Сумма обязательных резервов к формированию согласно установленным нормативам с 11 марта до 10 апреля составляла 48 млрд грн, с 11 апреля до 10 мая – 43,4 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, объем депозитов в украинских банках в марте снизился на 2% в гривне - до 345,2 млрд грн, и на 7,4% в валюте - до 16,6 млрд долл.

Объем депозитов в украинских банках за 2014 год снизился на 13,7% в национальной валюте - до 364,5 млрд грн, на 37,2% в иностранной валюте - до 19,4 млрд долл.