В РФ еще надеются на выплату Украиной $3 миллиардов, несмотря на мораторий

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе «правительственного часа» в Совете федерации РФ.

«Мы никаких юридических действий сейчас принимать не будем, у нас есть конкретные сроки погашения тех самых 3 млрд долл., которые были предоставлены путем покупки украинских гособлигаций. Мы не стали, хотя и имели на это право, требовать досрочной выплаты этих денег, но в любом случае обычный срок наступает в конце года, и мы своей позиции не меняем», - сказал Лавров.

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«Что касается конкретной реакции на решение Верховной Рады – это печально. Есть оценки такие, что это шаг, говорящий не то что о неизбежности дефолта, а о том, что этот шаг призван спровоцировать дефолт, чтобы потом можно было недорого раскупить все, что там останется от собственности в условиях, когда упадут котировки», - считает он.

«Я думаю, цивилизованный мир отреагирует собственно в том же ключе что и мы, с точки зрения восприятия этой ситуации как полная дискредитация режима, на который делалась ставка. Цивилизованный мир давно уже понял, с кем он имеет дело, понял, что слово своего украинская власть не держит или не может держать», - сказал Лавров.

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Как сообщалось, экс-президент Украины Виктор Янукович в декабре 2013 года договорился, что Россия даст Украине 15 млрд долл. кредита. До своего бегства из Украины Янукович и его правительство успело получить от Москвы 3 млрд. долл.

19 мая Верховная Рада предоставила Кабинету министров право вводить мораторий на выплату внешних долгов частным кредиторам, ограничив срок принятия такого решения 1 июля 2016 года.