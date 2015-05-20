Гривня на межбанке укрепилась до 21,10 за доллар

В среду, 20 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 20,65/21,10 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 22,95/23,45 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4120/0,4220 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 20,8548 грн/долл., к этому часу было заключено 19 сделок на сумму 5,21 млн долл.