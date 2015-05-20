Задолженность украинских банков перед НБУ выросла на 6,4 миллиарда гривень

«В апреле сальдо (разница) между объемами предоставленных НБУ банкам Украины и Фонду гарантирования вкладов физических лиц кредитов и объемами возврата ранее предоставленных кредитов составил 6,4 млрд грн», - говорится в сообщении.

По информации НБУ, средневзвешенная процентная ставка по операциям поддержки ликвидности банков за этот период составила 32,18% годовых.

Также сообщается, что в марте объем размещения НБУ депозитных сертификатов среди банков на 9,1 млрд грн превысил погашения ранее размещенных сертификатов. Средневзвешенная процентная ставка по операциям мобилизации ресурсов у банков составила 21,33% годовых.

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Как сообщал УНИАН, объем задолженности украинских банков по кредитам НБУ в марте вырос на 1 млрд грн.

В 2014 году НБУ выдал кредиты рефинансирования на срок более 30 календарных дней на общую сумму 115,613 млрд грн 75 банкам. С учетом возврата предоставленных кредитов на 189,430 млрд грн, общий объем задолженности банков по состоянию на 1 января 2015 года составил 108,950 млрд грн.