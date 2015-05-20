Недвижимость банков Курченко и Новинского продадут на аукционах
Фонд гарантирования вкладов физических лиц в ближайшее время будет выставлять на продажу недвижимость неплатежеспособных банка «Форум», ранее принадлежащего народному депутату Вадиму Новинскому, и «Брокбизнесбанка», ранее принадлежавшего владельцу ГК «ВЕТЭК» Сергею Курченко.
Об этом сообщается на сайте Фонда гарантирования со ссылкой на заявление директора департамента фонда Андрея Шевченко.
«Самый большой сегмент недвижимости сейчас будут выставлять неплатежеспособные банки «Форум» и «Брокбизнесбанк». В ближайшее время мы будем подключать наших партнеров, биржевые площадки для поиска клиентов, которые заинтересованы в приобретении тех или иных объектов», - сказал Шевченко.
Он подчеркнул, что фонд делает все для того, чтобы продажа активов неплатежеспособных банков была открытой, прозрачной и удобной для потребителей.
Также сообщается, что участвовать в аукционах могут все желающие, а перечень активов к продаже доступен на сайте фонда.
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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в банк "Форум" с 14 марта 2014 года, после чего 13 июня Национальным банком было принято решение о ликвидации банка.
Банк «Форум» (г. Киев) работал на рынке Украины с 1994 года и входил в группу крупных банков. Банк принадлежит подконтрольной «Смарт-Холдингу» Вадима Новинского компании Yernamio Consulting Limited (Кипр).
Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации «Брокбизнесбанка» 11 июня 2014 года на основании решения НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации. С 3 марта прошлого года в банке работала временная администрация.
«Брокбизнесбанк» работал на рынке Украины с 1991 года и входил в группу крупных банков. Основным владельцем банка является группа ВЕТЭК Сергея Курченко.