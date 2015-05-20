Недвижимость банков Курченко и Новинского продадут на аукционах

Об этом сообщается на сайте Фонда гарантирования со ссылкой на заявление директора департамента фонда Андрея Шевченко.

«Самый большой сегмент недвижимости сейчас будут выставлять неплатежеспособные банки «Форум» и «Брокбизнесбанк». В ближайшее время мы будем подключать наших партнеров, биржевые площадки для поиска клиентов, которые заинтересованы в приобретении тех или иных объектов», - сказал Шевченко.

Он подчеркнул, что фонд делает все для того, чтобы продажа активов неплатежеспособных банков была открытой, прозрачной и удобной для потребителей.

Также сообщается, что участвовать в аукционах могут все желающие, а перечень активов к продаже доступен на сайте фонда.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в банк "Форум" с 14 марта 2014 года, после чего 13 июня Национальным банком было принято решение о ликвидации банка.

Банк «Форум» (г. Киев) работал на рынке Украины с 1994 года и входил в группу крупных банков. Банк принадлежит подконтрольной «Смарт-Холдингу» Вадима Новинского компании Yernamio Consulting Limited (Кипр).

Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации «Брокбизнесбанка» 11 июня 2014 года на основании решения НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации. С 3 марта прошлого года в банке работала временная администрация.

«Брокбизнесбанк» работал на рынке Украины с 1991 года и входил в группу крупных банков. Основным владельцем банка является группа ВЕТЭК Сергея Курченко.