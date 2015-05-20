Яценюк обещает единый веб-портал о расходах госсредств

Кабинет министров Украины намерен запустить единый веб-портал использования государственных средств, сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«В правительстве будет создан единый веб-портал использования государственных средств», - сказал премьер, отметив, что соответствующее решение будет закреплено распоряжением правительства.

Как ожидается, портал станет продолжением политики правительства по достижению публичности и прозрачности в сфере государственных закупок и использования бюджетных ассигнований.

Также Яценюк отметил, что Минэкономразвития планирует внедрить пилотный проект по электронным закупкам, который в дальнейшем ляжет в основу нового закона об электронных закупках. «Несмотря на то, что в прошлом году мы приняли закон о госзакупках, который отвечал европейским стандартам, сегодня он не всегда используется. И поэтому нам надо внедрить процедуру публичных электронных закупок на базе эксперимента, который предлагается Минэкономразвития», - сказал глава правительства.

Читайте такжеМинэкономразвития хочет переименовать государственные закупки в публичные

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли Украины до конца 2016 года намерено перевести все государственные закупки, за исключением специфических и оборонных, в электронный формат. Для скорейшего расширения системы Минэкономразвития планирует подготовить законопроект о госзакупках с учетом интересов всех заинтересованных сторон к 1 ноября 2015 года. По мнению экспертов, система электронных закупок позволит сэкономить 10 млрд грн бюджетных средств.

В свою очередь построение система открытых данных об использовании бюджетных средств также является одной их целей работы правительства и местных органов власти. В частности, премьер Яценюк в феврале обратился к местным органам власти с требованием публиковать в открытом доступе данные об использовании средств местных бюджетов.