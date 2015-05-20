Почти 100 тысяч украинских предпринимателей до 1 июля должны установить кассовые аппараты

С 1 июля 2015 года 96,7 тыс. физических лиц - предпринимателей, которые работают по правилам третьей группы плательщиков единого налога, должны в соответствии с изменениями в налоговый кодекс использовать кассовые аппараты.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщила заместитель министра финансов Украины Елена Макеева.

По словам Макеевой, по состоянию на 1 января 2015 года всего зарегистрированы 284,2 тыс. физических лиц - плательщиков единого налога 3 группы, тем не менее, 66% из них получают доходы от юридических лиц в безналичной форме и не должны использовать кассовые аппараты.

«РРО (регистраторы расчетных операций - УНИАН) необходимы, по нашим данным, только 96,7 тыс. лиц - плательщиков налогов 3 группы», - сказала она.

Как напомнила присутствовавшая на пресс-конференции директор департамента методологической работы по вопросам налогообложения Государственной фискальной службы Нелли Привалова, с 1 июля 2015 года требование по обязательному применению РРО распространяется на плательщиков единого налога третьей группы, а с 1 января 2016 года указанное требование распространится также на предпринимателей - плательщиков единого налога второй группы.

По словам Приваловой, увеличение круга предпринимателей, использующих РРО, сократит количество контрафактного товара.

“Это тот объем теневой экономики, от которого мы хотим избавиться, и использование кассовых аппаратов в этом нам поможет”, - сказала она.

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Привалова отметила, что в органах ГФС 4 тыс. предпринимателей третьей группы уже зарегистрировали свои РРО, и около 10 тыс. предпринимателей заказали аппараты у производителей.

По ее словам, Фискальная служба не будет штрафовать налогоплательщиков, которые не успеют до 1 июля установить кассовые аппараты, но будут к этому сроку иметь договора на его приобретение.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года в Украине вступили в силу законодательные нормы о дистанционном мониторинге кассовых операций, которые предусматривают внедрение системы электронной кассовой отчетности.

В соответствии с изменениями в налоговый кодекс от 28 декабря 2014 года, в Украине внедрено поэтапное расширение сферы применения регистраторов расчетных операций в сфере торговли, услуг.

Внедрение обязательного использования РРО является одним из требований Международного валютного фонда в рамках программы сотрудничества с Украиной.